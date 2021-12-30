لبنان | اللبنانيون “على الشمعة” ليلة رأس السنة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

أوضح رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة أنّنا “سنضيء مولّداتنا للمواطنين ليلة رأس السنة، وجدول التسعيرة يصدر مرة في الشهر عن وزارة الطاقة ولغاية اليوم لم يصدر، ونحن نطالبها بالإفراج عنه لكي نستطيع تزويد مولداتنا بالمازوت، نحن مع تركيب العداد”.

وتعتبر أزمة الكهرباء في لبنان، من أكثر الأزمات استعصاء في تاريخ البلاد، فعجز الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم عن تأمين إنتاج كاف من الطاقة الكهربائية أنتج واقع المولدات الخاصة التي تبيع للبنانيين الكهرباء التي تعجز شركة كهرباء لبنان عن تأمينها.

هذه الحال جعلت من ملف الكهرباء شرطاً أساسياً من شروط أي خطة إصلاحية يطالب صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة اللبنانية، لما يحمله هذا الملف من تأثير على الواقع المعيشي للبنانيين، وحظوظ الاستثمار في البلاد إضافة إلى تأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج.

حتى الآن فإن الواقع يشير إلى عجز كهرباء لبنان عن توفير الطاقة، وهو ما يعني استمرار الاعتماد على المولدات الخاصة المرتفعة التكلفة، والتي تسعر وفقاً لأسعار النفط وسعر صرف الدولار، وهذا ما سيرفع فواتير عدة من بينها فاتورة التدفئة، الأمر الذي سيشكل تحديا داهما مطلع العام 2022 حيث يحل فصل الشتاء على البلاد.