لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرق الجبلية المقطوعة حالياً هي:

– عيناتا – الارز

– عيون السيمان – حدث بعلبك

– المنيطرة – حدث بعلبك

– العاقورة – حدث بعلبك

– جرد مربين – الهرمل

– الهرمل – سير الضنية.

يعبر منخفض جوي فوق شمال ليبيا ومصر يتسبّب ببعض التقلّبات الجويّة الضعيفة في لبنان، من اليوم لغاية يوم السبت، لأن نقطة تمركز هذا المنخفض ومساره يجعلان من تياراته المرافقة جنوبية شرقية مما يعيق حركة الامطار الشاملة تجاه لبنان، بينما حصّة المناطق الجنوبية (الاردن، فلسطين..)ستكون أكبر بالامطار.

وقد يؤثر على لبنان منخفض جويّ ثانٍ، بارد لكنه قصير المدّة، بين بعد ظهر يوم الأحد والاثنين.

الخميس : طقس متقلب يميل الى الصحو واحتمال خفيف ٢٥٪؜ لتساقط زخات امطار محلية خفيفة والجو غائم جزئيا فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجات وبقاعا بين ٣ و ١٤ درجات، الرياح متقلبة ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم.