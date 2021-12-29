لبنان | بالفيديو: ضبط كميات كبتاغون مخبأة بشحنة ليمون معدة للتهريب إلى الخليج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2021 6:57 مساءً

أوقفت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك عددا من الاشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاغون الى دول الخليج ورصدت شحنة من الحمضيات كانت في صدد التحضير لشحنها من مرفأ بيروت، بحسب بيان صادر عن الشعبة المذكورة.

وبتحري هذه الشحنة، تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من لدائن مخبأة ضمن صناديق ليمون بهدف التمويه، والعمل جار لاستخراج المخدرات والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقي المتورطين.

وافادت معلومات متداولة بأن المديرية العامة للجمارك ضبطت كميات كبيرة من الكابتاغون معدة للتصدير إلى الكويت داخل حبات من الليمون في مرفأ بيروت.