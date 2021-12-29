لبنان | 10 ساعات كهرباء يومياً؟ هذا ما قاله وزير الطاقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:20 مساءً - منذ ساعتين

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الطاقة وليد فياض، وبعد اللقاء، قال فياض: “تحسين التغذية والنهوض بقطاع الكهرباء يسير على السكة عبر موضوع الغاز القادم من مصر عبر سوريا ما يتيح 8 ساعات اضافية وكهرباء الاردن تزيد ساعتين اي 10 ساعات ككل واصلاح الخط يجب ان يأخذ شهر ونصف ما يسمح بوصول الغاز الى دير عمار ومن ناحية ثانية مصر يجب ان تكمل العمل الذي يقوم به”.

وتابع: “كان اللقاء ايجابياً واهم ما في الموضوع هو دعم الرئيس عون لقطاع الكهرباء عبر تحسين اداء مؤسسة كهرباء لبنان ودعمه الدؤوب على هذا الموضوع ومن ضمنه موافقة رئيس مجلس الوزراء على موضوع اصلاح خط الغاز الذي اطلقناه امس”.