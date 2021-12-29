لبنان | عراجي يحذر.. الإصابات إلى ارتفاع بعد رأس السنة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:20 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2021 11:01 صباحًا

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن متحور “أوميكرون” لا يختلف عن “الكريب” ولا يختلف عن المتحورات الآخرى، والفروقات صعب أحياناً تمييزها والتفريق بينها، ولذلك عند الاصابة بالرشح واوجاع الحلق يجب اخذها على محمل الجد والالتزام في المنزل خمسة ايام واجراء الـpcr”، وعن خطورته، قال، “هو سريع الانتشار بين يومان ونصف تتدوبل الحالات، وبالتالي لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وأشار عراجي في حديث إذاعي الى ان “الإصابات بكورونا ترتفع وسترتفع ولن تقف عند هذا الحد وهناك احتمال كبير ان ترتفع اكثر خلال الايام والاسابيع القادمة وخاصة بعد رأس السنة بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية، اضافة الى ان الادارات المختصة لا تطبق بدورها التدابير والناس لا تلتزم، وهذا يستدعي القلق”، مضيفاً “المشكلة الكبيرة في البلد هي ارتفاع الاستشفاء والدواء بأسعار خيالية، واي تفشٍ يمكن ان يملئ كل اسرة المستشفيات لذلك فإن الالتزام ضروري جداً”.

وحذر عراجي من ان “المؤسسات الصحية في لبنان شبه منهارة”، قائلاً: “نحن في وضع صعب جداً و”حرام يكون في تفشي بعد رأس السنة” لاننا سنكون امام ازمة صحية كبيرة، وعلى اصحاب المؤسسات الالتزام”، مشدداً على انه “بحسب المؤشر الوبائي اذا ارتفعت الاصابات سنكون امام ازمة صحية و”سنشرب الكأس المر”، واوضح “حالياً لا قرار باقفال البلاد ولا باقفال المطار”.