لبنان | وزير الاقتصاد: سيتم ضخ أموال كبيرة من العملة الصعبة بعد الاتفاق مع صندوق النقد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الاقتصاد والتجارة ​أمين سلام​ إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مرحلة متقدمة جدا.

وأضاف سلام في حديث لوكالة “روسيا اليوم”، قال إن لبنان سيوقع مطلع 2022 اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على خطة التعافي والنمو.

وأضاف، أن الاتفاق مع صندوق النقد جزء من الحل للأزمة الاقتصادية في لبنان، وأشار إلى أنه بعد التوقيع على الاتفاق سيتم ضخ أموال كبيرة من العملة الصعبة في السوق وسيتم هيكلة المصارف.

وشدد سلام على أن تأخر انعقاد مجلس الوزراء اللبناني يؤخر في اتخاذا القرارات المطلوبة للبنان.

وعن أسباب تدهور الاقتصاد اللبناني، أشار الوزير إلى أنها تعود إلى تراكم الفشل في الإدارة وال​سياسة​ المالية الاقتصادية التي استمرت لسنوات. وأضاف أنه يتم العمل على تغيير الاقتصاد اللبناني من الريعي إلى الإنتاجي.