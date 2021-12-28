لبنان | الصليب الأحمر: فرق الإسعاف والطوارئ بحالة جهوزية واستنفار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - أشار ​الصليب الأحمر اللبناني​، إلى أنّ “مواكبةً للاحتفالات بمناسبة ​ليلة رأس السنة​، وَضع الصليب الأحمر اللبناني ​فرق الإسعاف​ والطوارئ في حالة من الجهوزيّة والاستنفار العام، في جميع المراكز وغرف العمليّات المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، مدعّمة بـ117 سيّارة إسعاف و482 مسعفًا، إضافةً إلى 61 سيّارة إسعاف و248 مسعفًا، تمّ وضعهم كاحتياط للتدخّل عند الحاجة”.

وأوضح في بيان، أنّ “للمناطق الجبليّة، خصّص الصليب الأحمر اللبناني عددًا من السيّارات ذات الدّفع الرّباعي، لتكون على جهوزيّة أيضًا في حال تعرّض هذه المناطق لأيّة عواصف ثلجيّة، وجميعهم على استعداد كامل لتلبية النّداءات الطّارئة على رقم الطّوارئ المجّاني 140″، لافتًا إلى أنّ “مركزَي نقل الدم في ​سبيرز​ (بيروت) وفي ​طرابلس​ (الشمال)، سيكونان على جهوزيّة (24/24) لتلبية الطّلب على وحدات الدّم من جميع الفئات، حسب توفّرها في ليلة رأس السّنة، إضافةً إلى استقبال المتبرّعين بالدّم، ولمزيد من المعلومات حول توفّر وحدات الدّم يمكن الاتصال على الرقم 372802/01 أو 79/303606 لمركز سبيرز، وعلى الرقم 601429/06 أو 79/303610 لمركز طرابلس”.

وشدّد الصّليب الأحمر على “ضرورة التقيّد بإرشادات السّلامة العامّة، والإلتزام بإجراءات الوقاية والحماية من وباء “كورونا”، مركّزًا على أنّ “المتطوّعين والعاملين في المراكز هم على جهوزية لتلقّي النّداءات الطّارئة، وكذلك تلبية الطّلب على وحدات الدّم حسب توفّرها”.

في سياق متّصل، ذكر أنّ “خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السّنة، يزداد خطر التعرّض للإصابة بفيروس “كورونا”، بسبب عدم التقيّد بإجراءات الحماية والوقاية، وكذلك خطر الإصابة بالنّوبات القلبيّة، كما وتكثر ​حوادث السير​ نتيجة لعوامل كثيرة، منها السّرعة الزّائدة والإفراط في احتساء ​الكحول​. لذا، يقدّم الصّليب الأحمر اللّبناني إرشادات وتوجيهات من أجل الوقاية والتّوعية والسّلامة العامّة، وفق ما يلي:

*أوّلًا: تفاديًا للإصابة فيروس “كورونا”، يُنصح بما يلي:

– تفادي الأماكن المغلقة والمكتظّة.

– الحفاظ على المسافة الآمنة عند الاختلاط مع الآخرين (متر ونصف المتر).

– وضع قناع الوجه/الكمامة في الأوقات كافّة.

– احترام آداب العطاس والسّعال.

– غسل اليدين بانتظام باستعمال الماء والصابون أو المحلول المعقّم الكحولي.

– في حال الشّعور بأيّ من العوارض الآتية: ألم في الرّأس أو الحلق، حرارة، سعال، ضيق في النفس، وهن في الجسم، ألم في المفاصل… يجب عدم الاختلاط واستشارة الطبيب فورًا، واتّباع الإرشادات.

*ثانيًا: تفاديًا لخطر الإصابة بنوبات قلبيّة، يُنصح بما يلي:

– تجنّب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.

– شرب الماء وأخذ فترات استراحة في السهرات.

– عدم الإفراط في شرب الكحول.

– المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم، من خلال ارتداء الملابس الخاصّة بفصل الشّتاء أو الّتي تقي البرد.

عند الشّعور بألم أو انزعاج كبير في الصدر، يجب اتّخاذ الخطوات التّالية:

– الجلوس والرّاحة.

– طلب سيّارة إسعاف على خط الطوارئ المجاني 140.

– لحين وصول المسعفين، يُستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج إذا وُجد.

*ثالثًا: تفاديًا لخطر حوادث السّير، يُنصح بما يلي:

– يجب على من يتولّى القيادة عدم احتساء الكحول.

– عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهوّرة.

– احترام قانون السير: الإشارات، تقاطع الطرق، وجهة السّير، …

– احترام تعليمات ​القوى الأمنية​ في الأوقات كافّة.

– عدم استعمال الخليوي عند القيادة.

– وضع حزام الأمان في كلّ الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيّارة.

– التأكّد من صلاحيّة السيّارة وجهوزيّتها ووضعها الميكانيكي.

– وجود مطفأة حريق.

– وجود علبة اسعافات أولية.

– يجب عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.

*رابعًا: تفاديًا للتسمّم بأوّل أوكسيد الكربون، يُنصح بما يلي:

– عدم إشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة، وترك تهوئة مناسبة في الغرفة، مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد، والتأكّد من أنّ جميع أنظمة التّدفئة والتّسخين في المنزل تحقّق شروط السّلامة العامّة.

– في حال الإحساس بأيّ من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوّار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، وفقدان وعي، يجب تهوئة المكان فورًا، مع أفضليّة التوجّه إلى الهواء الطّلق”.