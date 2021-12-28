لبنان | عون: مصمّم على مواصلة النضال لتصحيح الأخطاء المرتكَبة بحق الشعب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون “تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني رغم العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية”.

وأمل عون خلال استقباله وفوداً من القيادات الأمنية والعسكرية قدمت له التهاني بالأعياد ان تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي.

وقال: “لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية ومحاسبة المسؤولين”.

بدوره، قال المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بعد لقاء عون: “أعداء الوطن كثر ولكننا لهم بالمرصاد على مدار الساعة وكلما انتشر الشك بنجاة قارب الوطن زدنا نحن يقيناً بتخطي العاصفة عندما تكونون أنتم القبطان”.