لبنان | أبو شرف: الوضع الصحي بحاجة إلى دعم في سجن رومية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أن الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة في سجن رومية حدّت كثيراً من عدد الإصابات بالأمراض المعدية، لا سيما من تفشي وباء كورونا، وباتت المستلزمات الطبية والوقائية مؤمنة.

وأشار أبو شرف في بيان إلى أن “النقابة عملت على تأمين 4 أطباء اختصاصيين إضافيين في السجن، بدوام أربع ساعات يومياً، بغية رفع درجة الكفاءة الطبية، والسهر على التدابير الوقائية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات العلمية المختصة، ورئيس قسم الطبابة في سجن رومية العميد إبراهيم حنا‏، ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي”.

وكشف عن أن “هناك حالياً خمس إصابات بفيروس كورونا حالتهم الصحية جيدة، وهم قيد المراقبة في الحجر الصحي، ولا يوجد أي سجين في المستشفيات. ‏كما أن عدد السجناء الذين تلقوا لقاح فايزر بالتنسيق مع وزارة الصحة، يناهز 50%، علماً أن هذه النسبة تجاوزت 80% في السجون الصغيرة”.

‏وأضاف أبو شرف: “بالنسبة للمساجين المصابين بالجرب والذين ناهز عددهم 100 فقد عولجوا بنجاح وبقي حوالي 10 منهم قيد المعالجة”، مؤكداً ‏أن “المياه النظيفة مؤمنة عبر تكريرها بمعدات خاصة قدمها الصليب الأحمر الدولي، ‏لكن المشكلة تكمن في حاجة المرضى إلى ألبسة وأغطية وفراش وأدوات تنظيف”.

ودعا “الجمعيات الأهلية التي أظهرت سابقًا كل دعم وقدمت المساعدات، إلى المساهمة مجدداً لتأمين هذه الاحتياجات والتمكن من السيطرة نهائياً على هذا المرض”.