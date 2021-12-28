لبنان | أبو شقرا: ارتفاع سعر البنزين سياسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 01:15 مساءً - منذ ساعتين

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا أن الارتفاع الذي شهدناه اليوم في سعر البنزين سببه ارتفاع سعر منصة مصرف لبنان من 22100 الى 23200 ليرة وارتفاع سعر صرف الدولار.

واعتبر أبو شقرا في بيان أن “هذا الارتفاع سببه السياسة، فأي تصريح لأي سياسي يؤدي الى ارتفاع او انخفاض سعر الدولار”، متمنياً أن “يعود الخطاب السياسي الى خطاب عقلاني لا سيما في فترة الاعياد، وتوقع أن الجدول الذي صدر اليوم ان يكون الجدول الاخير هذه السنة”.

وتمنى في الختام أن “يتفق المسؤولون من اجل مصلحة المواطن الذي لم يعد يحتمل الوضع الاقتصادي المتأزم وارتفاع الاسعار كافة، لا سيما مادة البنزين”.