لبنان | ارتفاع طفيف لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

سجل دولار السوق السوداء اليوم الثلاثاء ارتفاعاً طفيفاً إذ تراوح ما بين الـ27450 ليرة لبنانية للشراء و27400 ليرة لبنانية للبيع.

هذا وتوقعت مصادر في القطاع المالي أن يشهد الدولار بعض التراجع في السوق الموازية خلال اليومين المقبلين، خصوصاً أن المصارف ستستأنف دفع الدولار للمواطنين بناء لتعميم مصرف لبنان رقم 161.وقال مصرف لبنان المركزي، إنه قرر تمديد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 كانون الثاني المقبل.

وفي كانون الأول الحالي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه “شيئاً ما شبيهاً بعملية احتيال”. وذلك بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت الأسبوع الماضي.

ودخل لبنان في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.