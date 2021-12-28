لبنان | البزري يدق ناقوس الخطر: دخلنا الموجة الرابعة من تفشي “كورونا”.. تحملوا المسؤولية!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

توقع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا بعد رأس السنة، خصوصاً بعدما دخل لبنان في المرحلة الرابعة من تفشي كورونا كما ظهور حالات من متحور “أوميكرون”.

وأضاف البزري في حديث إذاعي: “الرهان على ارتفاع نسبة المناعة المجتمعية وعوارض أوميكرون الخفيفة إضافة الى وعي المواطنين”.

وأمل من الناس تحمل المسؤولية حماية لهم ولأحبائهم، نحن دخلنا بالموجة الرابعة، الواقع صعب والقطاع الاستشفائي كبقية القطاعات تأثر بالواقع المالي والاقتصادي وانهيار العملة”.

وأشار الى ان إغلاق المطار بعد الاعياد لا معنى له خصوصا بعد دخول “أوميكرون” الى لبنان، ويمكن اتخاذ تدابير صارمة في أماكن العمل.

من جهته، أكد رئيس قسم الأمراض الصدرية والمعدية في مستشفى القديس جاورجيوس جورج جوفيليكيان أننا دخلنا في المرحلة الرابعة من تفشي كورونا.

ولفت الى أن المتحور الجديد أوميكرون قادر على إصابة الملقحين ومن تعافى من كوفيد 19، مشدداً على أن كل المناعة المكتسبة سابقاً لا تمنع الإصابة مجدداً ولا تمنع نقل العدوى، وما أظهرته الدراسات أن اللقاحات والجرعة المعززة تحمي من الحاجة الى الاستشفاء ومن الوفاة.

وأوضح أن الأساس بانتشار الفيروس عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأن أساس الوقاية يكمن في عدم الاختلاط والتباعد والكمامة وأخذ اللقاح، لأن عدم انتقال الفيروس هو الأساس في نهايته.