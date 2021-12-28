لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي:

“عيناتا -الأرز

عيون السيمان – حدث بعلبك

المنيطرة – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

جرد مربين – الهرمل

الهرمل – سير الضنية”.

إلى ذلك، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم غائماً جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتكون الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1600 متر وما فوق، خلال ساعات الصباح الأولى، تتكاثف الغيوم ليلا وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس شتوي مستقر وبارد نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليا ليل الثلاثاء حتى ظهر الاربعاء، ثم نتأثر تدريجيا اعتبارا من مساء يوم الخميس بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان يؤدي الى طقس ماطر.