لبنان | إسرائيل توسع برنامج “الدرع الشمالي”على طول الحدود مع لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2021 6:17 مساءً

بدأت إسرائيل توسيع برنامج “الدرع الشمالي” على طول الحدود اللبنانية خوفا من تحركات ميليشيا حزب الله.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية وسعت برنامج “الدرع الشمالي” في مناطق ميتولا وشلومي وشتولا خوفا من إطلاق حزب الله قذائف الهاون.

يذكر أن مشروع “درع الشمال” انطلق في نوفمبر في كفار يوفال الواقعة على حدود لبنان مباشرة.

وقالت الصحيفة إنه سيتم توسيع المشروع ليشمل المناطق الثلاث الجديدة، بعد أن تم استكمال بناء الملاجئ .

وفي 30 تموز الماضي، قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، إن السلطات الإسرائيلية ستبدأ في عملية بناء غرف وملاجئ أمنية محصنة في جميع المباني الواقعة حتى مسافة كيلومتر واحد من الحدود لحماية سكانها من الصواريخ في حال نشوب معركة جديدة مع “حزب الله” اللبناني.

وتبلغ كلفة عملية تحصين البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان وسوريا 100 مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار) وسيتم زيادتها في كل عام.

وكانت إسرائيل قد أقرت العام الماضي بناء 600 غرفة أمنية محصنة في البلدات والمستوطنات الواقعة على خط المواجهة، والتي تقع على الخط الأول حتى كيلومتر واحد من الحدود الشمالية، وستتولى شعبة الهندسة والبناء بوزارة الدفاع المهمة.