لبنان | تقرير عبري يكشف.. هذا ما فعلته الضربات الإسرائيلية بـ”حزب الله” في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2021 3:50 مساءً

استهدفت الصواريخ الإسرائيلية خلال العام المنصرم، عشرات الأهداف لمواقع مليشيا حزب الله والحرس الثوري الإيراني المتمركزة في عدة مواقع عسكرية في سوريا، مما أدى لتدمير العديد من شحنات الصواريخ ومقتل عدد من كوادر وعناصر هذه المليشيات.

وبحسب تقرير نشره موقع “واللا” الإسرائيلي، أشار فيه إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بتنفيذ هجمات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن، على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفق تصريح مسؤول أمني رفيع.

وادعت مصادر أمنية، أن حزب الله لم يرد على الهجمات التي أعاقت بشكل كبير جهوده اللوجستية والعملياتية الهادفة إلى إنشاء تجمعات سكانية وقاعدة مسلحة جنوب هضبة الجولان والمثلث الحدودي مع الأردن. وقالت مصادر، بحسب الموقع، إن الجيش الإسرائيلي يحافظ على “مستوى عالٍ من الردع ضد التنظيم الشيعي”.

ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن حزب الله، يجري استعداداته بمساعدة إيران، لهجوم في المستقبل على الجبهة الداخلية لدولة إسرائيل، إضافة إلى تخطيطه استهداف جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود مع الأراضي السورية. وقال التقرير أيضاً، إن جزءاً من الأسلحة، ترسله إيران عن طريق البحر، فيما يصل جزء آخر عن طريق اليابسة، أو عن طريق الجو ويتم نقل الأسلحة في قوافل إلى هضبة الجولان السورية.

وتابع التقرير، أنه في بعض الأماكن، تمكن ناشطون بالنيابة عن حزب الله، من إقامة مخازن أسلحة، لكن سلاح الجو الإسرائيلي، قام بمهاجمتها وتدميرها، بحسب تقارير أجنبية. ولفت المصدر إلى أن القيادة الشمالية وفرقة المخابرات والوحدات الجوية البرية والموساد، شركاء في هذا الجهد.