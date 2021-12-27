لبنان | شعبة المعلومات توقف 26 شخصاً دخلوا البلاد “خلسة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2021 3:51 مساءً

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ضمن محافظة الشمال، من توقيف /26/ شخصاً من التابعية السورية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

سُلّم الموقوفون الى مخفر مشتى حسن في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.