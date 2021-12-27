لبنان | متعاقدو الأساسي يلوحون بإنهاء العام الدراسي.. ليكن العام الأقصر في تاريخ لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي “انّه لا عودة إلى المدارس قبل أن تصرف حقوقهم”.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أنّ “الحقوق أصبحت غنية عن التعريف، وغير المعروف هو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، يهم اللجنة الفاعلة أن تعلن وتؤكد ان لا عودة الى المدارس قبل ان تصرف الحقوق كافة وتصبح الاموال في جيوبهم، لا بيانات وشعارات ووعود”.

ولفتت إلى أن غيبوبة المعنيين طالت وطال انفصالهم عن الواقع، مشيرة إلى انها ستعلن انهاء العام الدراسي، وليكن هو العام الدراسي الاقصر في تاريخ لبنان”.