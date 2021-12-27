لبنان | مولوي: جدية من الحكومة و”الداخلية” في إجراء الانتخابات بمواعيدها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي على ان تستكمل الاجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم.

يذكر أن مولوي وقّع صباح اليوم الإثنين مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية:

– اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه ١٥-٥-٢٠٢٢.

– اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، يوم الخميس الواقع فيه ١٢-٥-٢٠٢٢.

– اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه ٦-٥-٢٠٢٢ أو الأحد الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٢، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.