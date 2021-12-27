لبنان | بعد محاولة قتل امرأة في القاع.. مطر يعلّق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تقدّم رئيس بلدية القاع بشير مطر الى أبناء القرى المجاورة الوافدين إلى القاع بعدما تعرضت السيدة سعاد رزق لمحاولة قتل مؤكداً أن شرطة البلدية ستتخذ إجراءات في أرجاء البلدة.

وندّد مطر، في بيان، باسم المجلس البلدي بـ”محاولة القتل التي تعرضت لها رزق في القاع بحيث دخل مجهولون منزلها في وسط البلدة وتعرضت للضرب القاتل بهدف سرقتها ونجت بأعجوبة”.

وأضاف: “في ظل أسوأ أزمة اقتصادية المعيشية نعيشها، يتعرض المواطنون العزل لاعتداء بهدف سرقتهم، لذا سنعمل جاهدين لمنع تكرار هذه المحاولات ونطالب الجيش والقوى الأمنية باتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لكشف هوية الفاعلين وسوقهم الى العدالة حتى يكونوا عبرة لمن تسول نفسه القيام بأعمال تمس أمن وحياة المواطنين الذين يعانون مرارة الفقر وبرد الشتاء”.

وحضّ على “التحرك السريع قبل تدهور الأمور نحو الأسوأ”. ووجه “أصابع الاتهام الى الغرباء في البلدة التي تستضيف 30 ألف نازح سوري”.

وطالب أيضاً “حواجز الجيش بالتشدد والتدقيق في هويات العابرين إلى البلدة وخصوصا تجار الخردوات ومنعهم ولا سيما أن معظمهم مخالف للقانون”، كما طالب كذلك مؤسسة كهرباء لبنان بـ”زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي خصوصا فترة الليل”.

وختم بالطلب إلى الأمن العام والقوى الأمنية “التشدد مع السوريين الذين دخلوا البلاد خلسة وترحيلهم من الأراضي اللبنانية، والتشدد في ضبط سرقات أعمدة كهرباء وبطاريات ومضخات مياه ومنازل”.