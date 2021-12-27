لبنان | مستخدمو مستشفى رفيق الحريري: أوقفوا المسرحية الهزلية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

ناشدت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء “مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي” وزير الصحة العامة فراس الابيض التدخل الفوري مع من يلزم من معنيين، لوضع حد لهذه المسرحية الهزلية التي تمارسها بعض المصارف كي نتمكن من استكمال القيام بعملنا وتقديم الخدمة المطلوبة لأهلنا المرضى كما جرت العادة، بدلاً من التجمع على أبواب المصارف للمطالبة بحقوقنا”.

كما استنكرت اللجنة الغياب التام للمعنيين، وعدم التدخل لوقف ما تقوم به بعض المصارف من نهش وقضم لحقوق العاملين ومستحقاتهم، عبر مخالفاتهم الواضحة للقانون ولتعميم مصرف لبنان الرقم 161 الذي يقضي بتسديد مستحقات العاملين بالدولار الأميركي حسب منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، إضافة إلى تحديد سقف متدن للسحب بخلاف التعميم 161، وتركهم لحالهم في مهب الريح.