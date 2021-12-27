لبنان | تنبيه من الحلبي: العام الدراسي خط أحمر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 44 دقيقة

نبّه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الشباب ورواد المطاعم والساهرين إلى ضرورة تطبيق المعايير الصحية مع موجة انتشار الوباء.

كما نبّه عبر “تويتر” المطاعم والملاهي إلى التشدد في تطبيق معايير لجنة مكافحة كورونا، كي لا نصل إلى الإقفال التام، نتيجة استهتار المطاعم والملاهي.

وأكد الحلبي أننا “لن نقفل المدارس ولن ندعها تدفع الثمن، ولن نخسر العام الدراسي نتيجة تفلت المطاعم والملاهي وأماكن التجمعات. العام الدراسي خط أحمر”.

يذكر أن نقيب الأطباء شرف أبو شرف، لفت سابقاً إلى أن “الوضع الصحّي العام في لبنان، لا يُبشّر بالخير، ونُعاني من مشاكل عديدة، أهّمها نقص الأمكنة المتبقيّة في المستشفيات، كما هجرة عدد كبير من أفراد الطواقم الطبيّة”.

وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أن “إصابات كورونا تتكاثر بسبب عدم التقيّد بالإجراءات الوقائيّة، ونتخوّف من ليلة رأس السنة، وما اذا كانت ستوصلنا الى الإقفال التام”، موضحاً أن “أكثريّة وفيات كورونا، هم من غير الملقّحين”.