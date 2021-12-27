لبنان | الدفاع المدني: 111 مهمة خلال 96 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ96 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل الآتي:

– إخماد حرائق (عدد50):

* أعشاب (عدد 2):

(م.عكار) (عدد 1): وأشجار في ايلات.

(م.النبطية) (عد د1): أنصار.

* منازل (عدد 18): الجناح – شقرا – الحدت – الضنيّة – بعلبك – شمسطار – عبّا – شاليه في فقرا- عاليه – مقنة – قعقعيّة الجسر – عين سعادة – حي السلم – اميون – داخل غرفة ناطور في القليعات – بر الياس – حلبا – الدورة/عكار.

* سيارات (عدد 10): كفرصير – الشياح – ملتقى النهرين – الحدت – دميت – ريّاق – كترمايا – تقاطع نهر بيروت – الهرمل – رابيد على طريق عام زكريت.

* مؤسسات (عدد 10): داخل عيادة في عزمي/طرابلس وإسعاف مواطنة في مكان الحريق – ورشة لتصليح الدراجات النارية في ضهر العين – داخل مشغل لتصنيع الحديد في البداوي- داخل مستودع مطعم في الكفاءات – داخل مطعم في حارة حريك – داخل مكتب للهندسة في جل الديب – غرفة ناطور داخل مزرعة للمواشي في غزة – داخل مطعم في زبدين – داخل صالون للحلاقة في سليم سلام – داخل مستودع في العريضة.

* كهرباء (عدد 8): داخل غرفة كهرباء ودراجة نارية في وادي الزينة – أسلاك في : الرميل/الأشرفية، حارة حريك، مجدل عنجر – غرفة كهرباء : عند مفترق دير دلوم، الرويس – مولد في الجعايل/الشوف – عمود في فالوغا.

* مختلف (عدد 2): مشغلات اجهزة تدفئة في الاشرفية – داخل مخيم للنازحين السوريين في قب شمرا.

– نقل وإسعاف (عدد 46):

* حوادث (عدد 32): جونية – زقاق البلاط – الطيونة – سد البوشرية – مجدل عنجر (2) – الغبيري – برج حمود (2)- صربا (2) – المعلقة – البترون – عين الرمانة – الأشرفيّة – بئر حسن – صور – الكولا – طريق الجديدة – البوار – الشويفات – دوحة الحص – جبيل (2)- القنيطرة – ضهور الشوير – برج أبي حيدر – فردان – الدورة – البياضة – دير قوبل – برج البراجنة.

* حوادث سير (عدد 13): الفرزل ونقل مصاب إلى المستشفى – الغبيري ونقل مصاب إلى المستشفى – المصنع ونقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى – جعيتا ونقل مصاب إلى المستشفى – حوش النبي ونقل مصاب إلى المستشفى – صور ونقل جريحين إلى المستشفى – وسط بيروت ونقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى – جسر الفيدار ونقل جريحين الى المستشفى – الحمرا ونقل جريح إلى المستشفى – برج البراجنة ونقل جريح إلى المستشفى وإسعاف مصابة في مكان الحادث – زوق مصبح ونقل جريح سوري الجنسية إلى المستشفى – طريق المطار ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام ديرزنون/رياق وإنقاذ جريح من داخل سيارته.

* نقل جثث (عدد 1): نقل جثة مواطن من المنية الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد 6): سحب زورق قبالة شاطئ جدرا وآخر في العبده – سحب سيارة احتجزتها الوحول بمحاذاة منحدر حبيس/الفرزل وإنقاذ مواطن من داخلها – فتح باب منزل في : الأشرفية، عجلتون – إنقاذ مواطن من داخل مصعد كهربائي في محلة النهر/بيروت.

-حماية مدنية (عدد 9): تأمين السلامة العامة خلال قداس عيد الميلاد في بكركي – على الطريق العام في عاليه جراء تسرب مادة الغاز من صهريج – طريق عاريا إثر إنقلاب شاحنة – خلال نشاطات ميلادية فيكل من : القاع – كفرشيما – علما الشعب – زحلة – طرابلس – عندقت.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ96 ساعة الماضية 111 مهمة.