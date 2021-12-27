لبنان | ربطة الخبز إلى الـ30 ألف؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أوضح نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنّ “الحديث عن توقّف الأفران عن صناعة الخبز إضافة إلى ارتفاع سعر الربطة إلى 30 ألف غير دقيق”.

وقال في حديث إذاعي: “كانت هناك مشكلة بفتح الاعتمادات مع مصرف لبنان، ونحن متّجهون إلى حلّ”.

جدير للذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت بياناً في وقت سابق ردت فيه على ما يتداول عن نقص في مادة القمح في المطاحن سينعكس على إنتاج الخبز في الأفران وجاء فيه:

“طلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من مديرية حماية المستهلك القيام بجولة على عدد من المطاحن في بيروت وجبل لبنان، فتبين للوزارة وجود مخزون يتجاوز الـ50 ألف طن من القمح في العنابر”.

وأكدت أن “لا أزمة في إنتاج الخبز اللبناني، وأن مراقبيها سيواصلون جولاتهم الرقابية للتثبت من عدم وجود أي محاولات لاحتكار مادة القمح وغيرها من المواد التي تشكل خزينا استراتيجيا للبنان، وذلك حفاظا على الأمن الغذائي للمواطنين”.