لبنان | طقس مستقر وبارد.. متى تعود الأمطار؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

يسيطر على لبنان طقس مستقرّ وبارد، تليه تقلبات جويّة ضعيفة يومي الأربعاء والخميس.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاثنين:

1- الحرارة ساحلاً بين 11 و18 درجة بقاعا بين صفر و12 درجة وعلى الـ 1000م بين 4 و11 درجة

2- الجو: قليل السحب – تشكل جليد فجراً وليلاً بقاعاً وعلى الجبال

3- الرياح: شمالية غربية ضعيفة 15 – 30 كم/س

4- الرطوبة السطحية ساحلا 80 – 100٪

5- الضغط الجوي 1020 hpa

6- الرؤية جيدة

7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 20 درجة

الثلاثاء: طقس مستقر وغائم بسحب عالية فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين 11 و19 درجة على الـ1000 متر بين 5 و11 درجات وبقاعاً بين 1 و12 درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين 20 و30 كم/س.

الاربعاء: طقس متقلب واحتمال 30٪ لتساقط امطار محلية بعد الظهر وزخات ثلجية على 1700 متر والجو غائم جزئيا فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين 11 و19 درجة على الـ 1000 متر بين 5 و13 درجات وبقاعا بين 1 و15 درجات، الرياح متقلبة ضعيفة سرعتها بين 20 و30 كم/س.

الخميس: طقس متقلب بين الصحو واحتمال 30% تساقط امطار محلية قبل الظهر وزخات ثلجية على 1700 متر والجو غائم جزئيا فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح ساحلا بين 11 و18 درجة على الـ1000 متر بين 5 و12 درجات وبقاعا بين 1 و13 درجات، الرياح متقلبة ضعيفة سرعتها بين 20 و30 كم/س.