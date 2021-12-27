لبنان | الدولار يفتتح آخر أسبوع من العام “على طلوع”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين ارتفاعاً طفيفاً، إذ تراوح ما بين 27300 و27400 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن سجل مساء أمس الأحد ما بين 27250 و27350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وقال مصرف لبنان، إنه قرر تمديد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 كانون الثاني المقبل. وفي كانون الأول الحالي، أعلن مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

بدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الانهيار المالي في لبنان كان سببه “شيئا ما شبيها بعملية احتيال”. وذلك بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت الأسبوع الماضي.

يذكر أن لبنان دخل في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.