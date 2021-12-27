لبنان | الوضع الصحّي لا يُبشّر بالخير في لبنان.. الإقفال العام بعد رأس السنة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

على وقع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتحديداً متحور “أوميكرون” حول العالم عامة ولبنان خاصة، لفت نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​، إلى أن الوضع الصحّي العام في لبنان، لا يُبشّر بالخير، ونُعاني من مشاكل عديدة، أهّمها نقص الأمكنة المتبقيّة في المستشفيات، كما هجرة عدد كبير من أفراد الطواقم الطبيّة”.

وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أن “إصابات ​كورونا​ تتكاثر بسبب عدم التقيّد بالإجراءات الوقائيّة، ونتخوّف من ليلة رأس السنة، وما اذا كانت ستوصلنا الى الإقفال التام”، موضحاً أن “أكثريّة وفيات كورونا، هم من غير الملقّحين”.

وفي هذا المجال، أوضح رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ في تصريح سابق له أنه لا يرى التزاماًبالاجراءات الوقائية نهائياً وليس هناك التزام مشجع، حتى في المتاجر”.

وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أن نسبة 53 بالمئة من الملقحين بجرعتين ضد “​كورونا​”، غير كافية لتحمي المجتمع، وأيضاً الاقتصاد في حالة انهيار، ولا نعرف الوضع بعد فترة الأعياد، والسنة الماضية كنا جاهزين أكثر.