لبنان |  المطران عبدالله زيدان: نحاول احيانا ان نقوم بنوع من “لوبيينغ” لدفع الدولة الاميركية لمساعدة لبنان اكثر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 49 دقيقة

اشار راعي ابرشية سيدة لبنان المارونية لوس انجلوس المطران عبدالله زيدان الى مساعدات الى غالبية المساعدات التي ترسلها الابرشية ترسلها من خلال مؤسسة كاريتاس.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “المساعدات التي نرسلها الى لبنان من عائلات ورعايا تتبنى عائلات ورعايا في لبنان”.

وتابع: “نحاول احيانا ان نقوم بنوع من “لوبيينغ” لدفع الدولة الاميركية لمساعدة لبنان اكثر”.