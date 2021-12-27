لبنان |  رئيس رابطة كاريتاس الأب ميشال عبود: هناك مساعدات حقيقة ينجو فيها لبنانيون من الموت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - شدّد رئيس رابطة كاريتاس الاب ميشال عبود على ان الجمعية تصرف الاموال التي تصلها بشفافية تامة فيتمكن معطي الاموال من معرفة اين صرفت امواله، لافتا الى ان اي مساعدة تتقدم بها الجمعية ترتبط بتوفّر الاموال، طالبا الدعم اللازم من المقتدرين.

وفي حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، فنّد عبوّد عمل الجمعية واليته وانواع المساعدات المختلفة.

وقال: “لدينا مأوى للمشردين ولا يمكن ان ننتظر في تلبية النداء حينما يكون هناك من هو بحاجة لايواء وعلى من يجد مشردا حقيقة ان يتصل بنا على الرقم 70173085”.

وتابع: “بعد الرابع من اب الاعباء ازدادت والحاجة ازدادت والمتطوعون ازدادوا وانعكاسات ما بعد انفجار بيروت كانت ضخمة الى جانب الازمة التي يشهدها الوطن”.

وشدد على شفافية العمل، قائلا:”لدينا تقرير يفنّد بالارقام العمل الذي تقوم به كاريتاس لبنان “.

وفي معرض الحديث عن عمل الجمعية ركّز الاب عبود على موضوع الاستشفاء. وقال: “الدواء والاستشفاء حاجتان لا يمكن الانتظار لتلبيتها وبعض العائلات تحتاج الى مساعدات وبين يدينا ما يقارب 52 الف عائلة نساعدها “.

وتابع: “نعمل للوصول الى منصّة تجمع كلّ الداتا حول المساعدات التي ينالها المواطنون حتّى نتمكن من توحيد الداتا وبالتالي تؤدي الى توزيع افضل للمساعدات واكثر عدالة”.

وفي الحديث عن مساعدات النازحين السوريين، قال: “ما من اي ليرة لبنانية اعطيت لنازح سوري وكل المساعدات التي قدمت للنازحين السوريين هي برامج تمويلية من مؤسسات في الخارج”.

وتابع: “هذا العام لم تكفنا الادوية التي كانت مخصصة لعام كامل 4 اشهر بسبب زيادة الحاجة والطلب على المساعدات المتعلقة بالادوية”.

واردف: “نعزز مراكزنا الطبية ولكننا لا نبقى في المراكز ونذهب الى الذين لا يستطيعون الوصول الينا وفي هذا الاطار اطلب المساعدة والدعم ممن يستطيعون دعمنا لنمنع الموت عن شعبنا ومن يريد مساعدتنا يمكنه الاتصال بنا على الرقم 79182477 “.

وشدد على ان “هناك مساعدات حقيقة ينجو فيها لبنانيون من الموت واشكر كل الاغتراب اللبناني على مساعدته”، طالبا المساعدة ممن يستطيع.

وقال: “الجهات المانحة الخارجية بدأت تستشعر اهمّية الملف الصحي والمساعدات الصحية ونحن ككاريتاس ان لم تصلنا مساعدات لن نستطيع الاستمرار بمشروعنا الاستشفائي”.

ولفت الى وجود حالات انتحار كلّ 48 ساعة في لبنان وخصوصا بين المراهقين وبين حالات مرضية.

ولفت من بين المشاريع الكثيرة، الى ان “هناك محسن لبناني مغترب يؤمن يوميا 1200 طبق ساخن يوزّع يوميا على محتاجين يوزّع يوميا على محتاجين”.

وفي الحديث عن الوضع المتعثّر للمدارس في لبنان، قال: “بعض الاساتذة وصل بهم الحال الى طلب المساعدات لأنه لا يتقاضى راتبا فهناك نسبة عالية من المدارس المتعثرة”.

وتابع: “المدارس “عم تطوّل بالها” على الاهالي غير القادرين على دفع الاقساط وكاريتاس ان توفّرت لديها الاموال ستساعد الاهالي طالبي المساعدة دفع الاقساط والامر يعتمد على توفّر الاموال التي تصرف بشفافية تامّة”.

[23:45, 26/12/2021] ميراي فغالي Vdl: راعي ابرشية سيدة لبنان المارونية لوس انجلوس المطران عبدالله زيدان لصوت الناس:

نحاول احيانا ان نقوم بنوع من “لوبيينغ” لدفع الدولة الاميركية لمساعدة لبنان اكثر

اشار راعي ابرشية سيدة لبنان المارونية لوس انجلوس المطران عبدالله زيدان الى مساعدات الى غالبية المساعدات التي ترسلها الابرشية ترسلها من خلال مؤسسة كاريتاس.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “المساعدات التي نرسلها الى لبنان من عائلات ورعايا تتبنى عائلات ورعايا في لبنان”.

وتابع: “نحاول احيانا ان نقوم بنوع من “لوبيينغ” لدفع الدولة الاميركية لمساعدة لبنان اكثر”.