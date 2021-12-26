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لبنان | توقيف 4 أشخاص.. إليكم ما تم ضبطه

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

موقوف

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة نيو سهيلة – جبل لبنان داخل سيارة المواطنين (ش.ا)، (ش.ا) و (ك.ق) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وحيازتها. كما دهمت دورية من المديرية المذكورة منزل المواطن (ت.ب) وأوقفته لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها.

ضُبِط في السيارة والمنزل: 6.5 كلغ من الماريجوانا، 1.4 كلغ من حشيشة الكيف، مواد مخدرة، ميزان حساس، بندقية نوع بومب أكشن، صاعق كهربائي عدد 2 مبلغ من المال بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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