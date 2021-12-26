لبنان | ميشال سليمان رداً على عون: نعم.. أخطأْنا

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الرئيس ميشال سليمان
ردّ رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون ليلة عيد الميلاد.
وكتب: “قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشيَّة الميلاد، في لقائه الـمُفعَم بالروحانيات والمعاني الجميلة، إنَّ وصايا السيد المسيح في العهد الجديد تحمل الصيغة الإيجابية، وأعطى مثالًا على قوله الآيةَ التالية: “قيل لكم: لا تحلفوا باسم الله بالباطل. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا باسم الله البتة”.
وأردف الرئيس عون قائلاً: إن “تَبِعة معاناة اللبنانيين اليوم، في عيشتهم، تقع على عاتق من مارس المسؤولية سابقاً”.
انا أقول نعم: أخطأْنا. والاعتراف بالخطأ فضيلة. والإيجابية التي اعتمدها السيّد المسيح تقتضي أن يعترف بهذا الخطأ الجميعُ: الحاليون والسابقون، رؤساءُ الجمهورية، ورؤساءُ الحكومات المدنية والعسكرية، والوزراء، والنواب، والكتل النيابية، والقادة العسكريون، ورؤساء المؤسسات والأحزاب وقادة الرأي العام، وقادة فصائل المقاومة المتتالية.
اليوم الاحد، يوم تهنئة العذراء!
أمس ولد المسيح … هللويا”.