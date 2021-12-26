لبنان | ميشال سليمان رداً على عون: نعم.. أخطأْنا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ردّ رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون ليلة عيد الميلاد.

وكتب: “قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشيَّة الميلاد، في لقائه الـمُفعَم ‏بالروحانيات والمعاني الجميلة، إنَّ وصايا السيد المسيح في العهد الجديد تحمل ‏الصيغة الإيجابية، وأعطى مثالًا على قوله الآيةَ التالية: “قيل لكم: لا تحلفوا باسم الله ‏بالباطل. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا باسم الله البتة”.‏

وأردف الرئيس عون قائلاً: إن “تَبِعة معاناة اللبنانيين اليوم، في عيشتهم، تقع على ‏عاتق من مارس المسؤولية سابقاً”. ‏

انا أقول نعم: أخطأْنا. والاعتراف بالخطأ فضيلة. والإيجابية التي اعتمدها السيّد ‏المسيح تقتضي أن يعترف بهذا الخطأ الجميعُ: الحاليون والسابقون، رؤساءُ ‏الجمهورية، ورؤساءُ الحكومات المدنية والعسكرية، والوزراء، والنواب، والكتل ‏النيابية، والقادة العسكريون، ورؤساء المؤسسات والأحزاب وقادة الرأي العام، ‏وقادة فصائل المقاومة المتتالية.‏

اليوم الاحد، يوم تهنئة العذراء!‏

أمس ولد المسيح … هللويا”.