لبنان | هارون يدق ناقوس الخطر.. وضع المستشفيات الخاصة دقيق جداً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 3:00 مساءً

على وقع عودة انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في كافة دول العالم وخاصة في لبنان، أضف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن وضع المستشفيات الخاصة دقيق جداً، لافتاً إلى عدم قدرة هذه المستشفيات على استيعاب مرضى كورونا في حال تعرض لبنان لموجة جديدة كالسنة الفائتة.

ورأى هارون في حديث إذاعي أن “سبب هذا الوضع يعود إلى هجرة الأطباء والارتفاع الكبير في سعر المستلزمات الطبية بنسبة 85% وأصبحت على الدولار الفريش”، مشدداً على أن “غرف العناية أيضا فيها 400 سرير فقط وهذه الأسرّة لا تكفي”.

وطالب هارون بـ”دعم مالي خارجي لإنقاذ وضع المستشفيات الخاصة بسبب رفع الدعم عن المستلزمات الطبية”. كما لفت إلى أن هجرة الأطباء تسبّبت في إضعاف إمكاناتنا وقدرتنا أيضا على المواجهة.