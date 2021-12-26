اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | طقس بارد في الأيام المقبلة.. إليكم التفاصيل

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 9:29 صباحًا

bad weather

يشهد طقس لبنان بعض التقلبات الجوية الضعيفة يوم الخميس، بينما يؤثر عليه استقرار جوي، يترافق مع طقس بارد عموماً.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٦ درجة بقاعا بين صفر و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجة
– الجو : قليل السحب – تشكل جليد فجرا وليلاً بقاعا وعلى الجبال
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة ١٥ – ٣٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪؜
– الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس مستقر بارد ومشمس فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٢ درجات وبقاعا بين -١ و ١٤ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.

الثلاثاء: طقس مستقر وغائم بسحب عالية فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٣ درجات وبقاعا بين ١ و ١٥ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا