لبنان | طقس بارد في الأيام المقبلة.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 9:29 صباحًا

يشهد طقس لبنان بعض التقلبات الجوية الضعيفة يوم الخميس، بينما يؤثر عليه استقرار جوي، يترافق مع طقس بارد عموماً.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٦ درجة بقاعا بين صفر و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجة

– الجو : قليل السحب – تشكل جليد فجرا وليلاً بقاعا وعلى الجبال

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة ١٥ – ٣٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪؜

– الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس مستقر بارد ومشمس فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٢ درجات وبقاعا بين -١ و ١٤ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.

الثلاثاء: طقس مستقر وغائم بسحب عالية فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٣ درجات وبقاعا بين ١ و ١٥ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.