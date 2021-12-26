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لبنان | إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً بسبب تراكم الثلوج

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 9:30 صباحًا

snow - weather

أشارت غرفة التحكم المروري إلى أن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا الارز، كفردبيان -حدث بعلبك، المنيطرة -حدث بعلبك، العاقورة -حدث بعلبك، جرد مربين -الهرمل، ومشمش- الهرمل.

يذكر أنه يؤثر على لبنان استقرار جوي، يترافق مع طقس بارد.

وفي تفاصيل الأحوال الجوية في اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس مستقر بارد ومشمس فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٢ درجات وبقاعا بين -١ و ١٤ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.

الثلاثاء: طقس مستقر وغائم بسحب عالية فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٣ درجات وبقاعا بين ١ و ١٥ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا وليلاً جبلاً وبقاعاً.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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