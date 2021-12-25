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لبنان | خرقان بحريان مقابل رأس الناقورة أمس

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كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

خرق بحري اسرائيلي - ارشيفية

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 24 / 12 / 2021 اعتبارا من الساعة 21.05 ولغاية الساعة 21.47، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 296 مترا.
تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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