لبنان | البابا فرنسيس قلق على لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2021 2:07 مساءً

دعا البابا فرنسيس السبت إلى الحوار في ظل “النزعة إلى الانكفاء على الذات” في ظل تفشي كوفيد.

وقال في رسالة عيد الميلاد من ساحة القديس بطرس: “في هذه المرحلة من الوباء.. تواجه قدرتنا على إقامة علاقات اجتماعية اختبارا صعبا. هناك نزعة متزايدة للانكفاء على الذات”.

وأضاف: “على الصعيد الدولي أيضا، هناك خطر تجنّب الحوار.. لكن وحدها هذه المسارات هي القادرة على الدفع باتّجاه حل النزاعات وتحقيق مكاسب دائمة للجميع”.

وأكّد البابا فرنسيس، أن “لبنان يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة لم يعرفها في تاريخه, وظروفه مقلقة للغاية”.

ودعا “لنفتح أنفسنا للحوار باتّجاه المصالحة والقوّة”.