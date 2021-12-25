لبنان | الراعي يدعو الحكومة للانعقاد: إجراء الانتخابات ضمان لحصول “الرئاسية” بموعدها

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة عيد الميلاد: “يذهب فكرنا اليوم الى أعزائنا أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين يجرحون بسبب عرقلة مسار القضاء والخوف على مسار التحقيق”.

وإعتبر الراعي انه “من واجب الحكومة استئناف جلسات مجلسها لئلا يتحول الامر سابقة وعرفاً يقيّد عمل الحكومات ورهن الجلسات بموقف فئوي يشكل خرقاً للدستور”.

ولفت الى انه “هناك من يريد ان يجعل الناس تعتاد على غياب السلطات الدستورية وسائر منظمات الدولة بغية خلق لبنان آخر لا يشبه نفسه ويجب انقاذ البلد عبر اعتماد مشروع حياد لبنان”.

وشدد الراعي على ان “إجراء الانتخابات النيابية ضمان لحصول الانتخابات الرئاسية في موعدها”.

وتوجّه الى الرئيس عون، قائلاً: “لا بد من إنقاذ لبنان بمبادرات جديدة من بينها اعتماد مشروع حياد لبنان لذلك نساندكم كي يستعيد لبنان توازنه وموقعه في العالم العربي وبين الأمم وكي ترفعوا غطاء الشرعية عن كل من يسيء الى وحدة الدولة والشراكة الوطنية”.