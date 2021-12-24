لبنان | “كورونا” لبنان.. ارتفاع ملحوظ لعداد الإصابات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم الجمعة تسجيل 2119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة.

في هذا المجال، ناشد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي اللبنانيين الالتزام بالإجراءات الوقائية، محذراً من “خطورة عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمتحور “أوميكرون” لفيروس “كورونا”، وسرعة انتشاره في كل أنحاء العالم، وثمة احتمال كبير أن ينتشر في لبنان كبقية الدول التي اتخذت إجراءات مكثفة كالولايات المتحدة وأوروبا”.

وأشار عراجي في بيان إلى “انهيار الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتدني المخيف لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وهجرة عدد لا يستهان به من الكادر الطبي والتمريضي، وإقفال عدد كبير من أقسام كورونا في المستشفيات، وعدم قدرة المؤسسات الضامنة على زيادة التعريفات، والفروقات الكبيرة التي يتحملها المريض بالمستشفيات وفقدان بعض الأدوية والارتفاع الجنوني لأسعارها، هذا إلى جانب نسبة الأشغال بأقسام “كورونا” التي ناهزت الـ80 % من عدد الأسرة المتوفرة حالياً.

وقال: “هذه النسبة تدعو الى القلق الشديد إذا ارتفعت الإصابات التي تستوجب دخولها الى أقسام العناية وبالرغم من أن وزير الصحة فراس أبيض حاول ويحاول بالتواصل مع نقابة المستشفيات رفع عدد الأسرة لكن هناك محدودية بالتجاوب معه”.