لبنان | سليم: حريصون على قوات اليونيفل وتمكينهم من القيام بمهامها على أكمل وجه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على تمسك لبنان بتعزيز التعاون العسكري القائم والمستمر بين لبنان وإيطاليا واهمية الدور الذي تقوم به القوة الإيطالية العاملة في إطار اليونيفل في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان، متوجهاً اليهم بالتهنئة لمناسبة الميلاد ورأس السنة.

وشدد على حرص لبنان واللبنانيين على قوات اليونيفل وتمكينهم من القيام بمهامها على أكمل وجه وفقاً لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.

وأضاف خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غيريني Lorenzo GUERINI بحضور السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييري Nicolita Bombardiere والوفد المرافق: ان لبنان يتمسك بالعلاقة الطيبة بين اليونيفل والسكان المحليين والمستمرة منذ عقود.

وشكر الوزير سليم لإيطاليا الدور الفاعل الذي لعبته اثر انفجار مرفأ بيروت في ارسال مساعدات للبنان، وثمن جهود السفيرة بومباردييري في اطار التعاون الذي حصل بين القوات البحرية الإيطالية واللبنانية لإنجاز الخرائط البحرية اللبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان واهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل حركة الملاحة البحرية.

من جانبه اكد الوزير غيريني على التزام بلاده تجاه لبنان والاستمرار في المشاركة في القوة الدولية حتى بعد التسليم والتسلم في قيادة اليونيفل لمناسبة انتهاء مهام الجنرال استيفانو دل كول قريباً.

وأبلغ الوزير الإيطالي الوزير سليم ان إيطاليا بانتظار ردّ الأمم المتحدة على طلبها إضافة سفينة إيطالية لاسطول القوة البحرية، واستعدادها الكامل لتلبية أي حاجات يطلبها لبنان في مجال دعم طبابة العسكرية او في مجال المعدات العسكرية.

ووجه دعوة للوزير سليم لزيارة إيطاليا لمتابعة المشاورات في مجال تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

كما أشار الوزير غيريني الى أن إيطاليا تتابع باهتمام كل الجهود المبذولة في اطار المفاوضات مع البنك الدولي.