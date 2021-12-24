لبنان | “سوا للبنان” تعايد اللبنانيين بعيد الميلاد

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 33 دقيقة
عايدت “سوا للبنان” اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد من خلال تغريدة على صفحتها عبر “تويتر”: عائلة حركة سوا للبنان، تعايد اللبنانيين بهذا العيد المبارك، وتأمل أن يحمل معه السلام والطمأنينة اللذين يحتاجهما بلدنا.
شعار "سوا للبنان"
عايدت “سوا للبنان” اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد من خلال تغريدة على صفحتها عبر “تويتر”: عائلة حركة سوا للبنان، تعايد اللبنانيين بهذا العيد المبارك، وتأمل أن يحمل معه السلام والطمأنينة اللذين يحتاجهما بلدنا.
ميلاد مجيد!