لبنان | “سوا للبنان” تعايد اللبنانيين بعيد الميلاد

عايدت “سوا للبنان” اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد من خلال تغريدة على صفحتها عبر “تويتر”: عائلة حركة سوا للبنان، تعايد اللبنانيين بهذا العيد المبارك، وتأمل أن يحمل معه السلام والطمأنينة اللذين يحتاجهما بلدنا. ميلاد مجيد!

محمد يوسف

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