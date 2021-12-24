لبنان | بعد المنخفض الجوي.. الطقس في “استراحة محارب”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 59 دقيقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يستقر الطقس تدريجياً في لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من ظهر اليوم الجمعة مع درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية.

ولفت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و21 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وامطار متفرقة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على المرتفعات على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسّن الطقس تدريجيًا اعتباراً من الظهر ويتحوّل مساءً الى قليل الغيوم، نحذر من تشكّل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ 1700 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يبقى التحذير من تشكّل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ1800 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد: صافٍ اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ويبقى التحذير من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ 1800 متر خلال لليل وساعات الصباح الأولى.

الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.