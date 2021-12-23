لبنان | كريدية يحذّر: خدمات “أوجيرو” ستتوقّف فوراً عن هذه المصارف!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

حذّر مدير عام هيئة “أوجيرو”، عماد كريدية، من أنّ الهيئة ستوقف خدماتها عن المصارف في حال لم يتمكّن موظفو الهيئة من الاستفادة من تعميم مصرف لبنان 161 مع الحفاظ على كرامتهم.

وكتب كريدية عبر حسابه على “تويتر”: “ما شهدناه اليوم من إذلال لأبطال جيشنا مستنكر. لا وجود للقطاع الخاص لولا القطاع العام. وعليه وبحال تعذر على موظفي أوجيرو غداً الاستفادة من تعميم مصرف لبنان رقم 161 مع الحفاظ على كامل كرامتهم ستتوقف فوراً خدماتنا عن المصارف الممتنعة. لا حقوق لدينا لمن يحجب عن موظفينا حقوقهم”.