لبنان | فيديو مسرب لباسيل.. “اللي ما بدو يكون معنا عمرو ما يكون”!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل يحمل إشارات على توتر بين باسيل وعدد من حلفائه.

وقال باسيل في الحفل الذي تم تصوير مقطع الفيديو خلاله: “ما حدا منا يخاف من بكرة… نهار يلي بدنا نكون مستقويين بغيرنا عمرنا ما نكون”.

وأضاف: “نحنا أقويا بذاتنا وبحالنا، وما حدا بيحقلو يخاف”.

ورفع باسيل من “منسوب الهجوم” عندما قال في الفيديو: “اللي ما بكون معنا ومع قضية الحق تبعنا عمرو ما يكون”، وسط تشجيع وهتاف من مناصري التيار الوطني الحر.