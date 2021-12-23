الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | إليكم البلدان التي ستفتح أقلام الاقتراع في انتخابات 2022

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

صندوق الاقتراع

ستفتح أقلام للاقتراع بالخارج للانتخابات النيابية في العام 2022، في 60 بلداً، أي بزيادة 20 بلد عن الانتخابات السابقة.

والبلدان هي:

أميركا الشمالية: كندا، الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك
اميركا الجنوبية: البرازيل، فينزويلا، كولومبيا
القارة الاوقيانية: اوستراليا فقط
اوروبا: فرنسا، المانيا، بريطانيا، السويد، بلجيكا، سويسرا، إيطاليا، اسبانيا، هولندا، قبرص، الدنمارك، رومانيا، اليونان، أوكرانيا، روسيا، النمسا، ايرلاندا، هنغاريا، بولندا، لوكسومبورغ
اسيا والدول العربية: الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية ، قطر. الكويت، سوريا، تركيا، عمان، مصر، ايران، البحرين، الأردن، العراق،
افريقيا: المغرب، ساحل العاج، نيجيريا، غانا، الغابون، كونغو، السينغال، الكونغو الديموقراطية، بينين، توغو، زامبيا، جنوب افريقيا، ليبيريا، غينيا، انغولا، مالي، بوركينا فاسو، الكاميرون.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا