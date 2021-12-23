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لبنان | تعميم جديد لوزارة السياحة في ما يتعلّق بتدابير “كورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2021 3:32 مساءً

وزارة السياحة

وزارة السياحة

أعلنت وزارة السياحة في بيان جديد لها:

“عطفاً على تعميم وزارة السياحة رقم 33 الصادر بتاريخ 6/12/2021 وبناء على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير الوقائية لمكافحة جائحة التي انعقدت بتاريخ 1/12/2021، وحفاظا على السلامة العامة، تعمم وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة وجوب عرض النموذج المرفق ربطاً على مداخل المؤسسات السياحية كافة (مطاعم – مقاهي – ملاهي ليلية – فنادق – منتجعات سياحية – بيوت ضيافة – وكالات سياحة وسفر – وكالات تأجير سيارات).

كما تؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والقرارات الصادرة بهذا الشأن كافة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة”.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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