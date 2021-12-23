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لبنان | زحمة مواطنين امام المصارف ومكاتب شركة “ألفا” في عكار.. ما السبب؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

سهل عكار

تشهد مكاتب شركة الفا على طريق عام عرقة – حلبا زحمة غير مسبوقة لمواطنين يبغون شراء بطاقات تشريج لخطوطهم الهاتفية الخليوية بعد أيام عدة من اضراب موظفي شركتي “تاتش” و”الفا” واستغلال بعض الباعة المحليين الامر وبيعهم بطاقات التشريج المخزنة لديهم بأسعار مضاعفة وبطريقة غير شرعية.

كما تشهد فروع المصارف في محافظة عكار زحمة مواطنين امام أبوابها للإفادة من قبض رواتبهم بالدولار بموجب التعميم الجديد الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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