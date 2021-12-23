لبنان | بعد رفع الدعم عن القمح.. ربطة الخبز بـ30 ألف؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

أعلن نقيب أصحاب الافران شمالاً طارق المير في بيان انه “بسبب نقص مادة الطحين المخصص لصناعة الرغيف ونفاد مخزون القمح في المطاحن، وتجميد فواتير الاستيراد في مصرف لبنان وتوقف الحاكم عن صرف الفواتير من دون أي تبرير من رياض سلامة، إن الافران ستتوقف عن انتاج الخبز مطلع العام”.

وطالب المعنيين بـ”معالجة الأمر مع حاكم مصرف لبنان، مع الإشارة الى أن قرار رفع الدعم عن القمح سيؤدي إلى رفع سعر بيع ربطة الخبز التي سيتجاوز سعرها الـ30 الف ليرة لبنانية”.