لبنان | بمناسبة الأعياد.. تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

لمناسبة الأعياد المجيدة، باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، لحماية الأماكن الدينية وتأمين حركة التسوق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية. وتدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة، حفاظاً على السلامة العامة والانتظام العام في البلاد.

في المقابل، اتُخذت على صعيد الأندية والملاهي الليلية والحانات والمطاعم تدابير صحية أيضاً لتفادي موجة جديدة من فيروس كورونا.

وأصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً إلى مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلية والمراقص ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه:

أولاً: التزام القرار الرقم 1415 تاريخ 16-12-2021 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

ثانياً: التزام مضمون القرار المشترك الصادر عن وزارتي السياحة والداخلية والبلديات الرقم 262 تاريخ 25-02-2009، لا سيما في ما يتعلق بمواعيد وقف الأصوات والإقفال، وفي ما يعود لتجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار.

– التزام الملحق الرقم 10 من القرار الرقم 52/1 تاريخ 12-9-1996 الصادر عن وزارة البيئة، لا سيما في ما يتعلق بالحدود المسموحة لشدة الصوت، كالآتي:

المناطق السكنية:

– أيام الأسبوع: (الجمعة والسبت والأعياد)، يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الواحدة بعد منتصف الليل على أن يكون الإقفال التام عند الثانية بعد منتصف الليل.

– باقي أيام الأسبوع: يجب وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الثانية عشرة (منتصف الليل)، ويكون الإقفال التام عند الأولى من بعد منتصف الليل.

علما أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 55 ديسيبل.

المناطق غير السكنية: (التي تبعد 500 متر على الأقل عن أي مبنى سكني):

– أيام الأسبوع: (الجمعة والسبت والأعياد)، يجب وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل على أن يكون الإقفال التام عند الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

– باقي أيام الأسبوع: يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الأولى والنصف بعد منتصف الليل، على أن يكون الإقفال التام عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

علما أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 65 ديسيبل.