لبنان | ارتفاع بسيط لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

سجل دولار السوق السوداء اليوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً، إذ تراوح ما بين 27300 ليرة لبنانية للشراء و27250 ليرة لبنانية للبيع.

يذكر أنه أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه “شيئا ما شبيها بعملية احتيال”.

وذلك بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت هذا الأسبوع.

ولبنان في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.