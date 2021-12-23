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لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

عاصفة ثلجية

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة حاليا بالثلوج هي:

عيناتا – الارز، كفردبيان – حدث بعلبك، المنيطرة – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، جرد مربين – الهرمل، مشمش – الهرمل.

ويسيطر على لبنان منخفض جويّ مصحوب بكتل هوائية رطبة وباردة، ممطر احيانا ومثلج على الجبال، ويستمر لغاية مساء يوم الجمعة، ثم يستقر الطقس يوم السبت.

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الخميس : طقس بارد وغير مستقر مع امطار خفيفة احياناً وثلوج خفيفة على ١٣٠٠م ~ ١٤٠٠م فيما الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و ٧ درجات وبقاعا بين صفر و ٩ درجات فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الجمعة : طقس بارد وغير مستقر مع امطار خفيفة احياناً وثلوج خفيفة على ١٣٠٠م ~ ١٤٠٠م فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و ٧ درجات وبقاعا بين صفر و ٩ درجات فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س، ينحسر المنخفض الجوي مساء مع عودة الاستقرار التام ليل الجمعة السبت ويتحول الجو الى قليل السحب مع تشكل الجليد بقاعاً وعلى ١٢٠٠ متر فجراً

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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