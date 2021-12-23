لبنان | سامي الجميل: نحن نؤمن بلبنان السيد المتحرر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل أنّه “حاولنا خلق نهج سياسي جديد مبنيّ على عدم المساومة، وكنّا نعلم أنّ طريقنا ليست سهلة، وحين رفضنا انتخاب ميشال عون، كنّا نعلم أن لبنان سيعزل وسنصل إلى الانهيار”.

وأضاف الجميّل، في عشاء مع عدد من الإعلاميين بدعوة من “الكتائب”، أنّه “في العام 2019، انتفض الشعب اللبناني وشهدنا أجمل انتفاضة في تاريخ لبنان، ومورست ضدنا ثورة مضادة والمزيد من التسويات خلال سنتين لإخماد ما تبقى من الثورة”.

وقال: “تحدّينا اليوم جميع الناس الذين يريدون سيادة الدولة والإصلاح، وهؤلاء هم الأكثرية، وسيتعاونون والخيار الآخر سيتكوّن”.

كما لفت الجميّل إلى أنّ “ما تفعله الكتائب اليوم هو الصمود في مواجهة محاولة إخضاعنا للأمر الواقع، وقد قاموا بخرق المجموعات لضرب الثورة”، مؤكداً أنّ “أكثر من 60 إلى 70 في المئة من القوى التغييرية جاهزة للعمل احداها مع الأخرى”.

وتابع قائلاً: “نحن أمام 4 أشهر مصيرية، لنأتي بأشخاص يدافعون عنا في المجلس النيابي، وسيتهموننا بأنواع الاتهامات شتّى، لكنّ ذلك لن يؤثّر فينا، فنحن نؤمن بلبنان السيد المتحرر، لبنان الحيادي الذي يصون الحقوق”.